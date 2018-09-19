İmam hatip öğrencilerine ilk dersi Rektör Gönüllü verdi

Dr. Mustafa Talha Gönüllü tarafından verildi.

Okul yönetimi tarafından organize edilen etkinliğe İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Korkut, Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürü Gaffari İzci, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Rektör Gönüllü, okulun konferans salonunda gerçekleştirilen derste öğrencilere İslam ahlakı, istikamet belirleme, ders çalışma yöntemi, arkadaş seçimi ve gelişime açık olmak ile ilgili önemli bilgiler verdi.

2018-2019 eğitim-öğretim yılının tüm öğretmen, öğrenci ve velilere hayırlı olması temennisiyle sözlerine başlayan Rektör Gönüllü, öğrencilere istikamet belirlemenin öneminden bahsetti.

İstikamet belirlemede Peygamberimiz Hz. Muhammedin örnek alınması gerektiğinin altını çizen Rektör Gönüllü, insanın ancak doğruluk, çalışma ve hakkaniyet ile dünya ve ahiret hayatında mutluluğa ulaştırabileceği söyledi.

Rektör Gönüllü, "Din ıstılahında istikamet, hakka tabi olmak, adaleti yerine getirmek, doğru yola girmek, itaat olan şeyleri yapıp isyan olan şeylerden sakınmak, verdiği sözü tutmak ve haktan meyletmemek demektir. İstikametimiz olmazsa yoldan çıkarız. Hayata istikamet veren Allah'ın birliği inancıdır. Eğitim öğretimimizi de inançla, sevgi ile yaparsak, el ele verip çalışırsak ancak başarılı oluruz” dedi.

Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürü Gaffari İzci yaptığı konuşmada Türkiye'de makale sayısında ISO 9001 Kalite Belgesini almaya hak kazanan üniversiteler arasında ise 4. olma başarısı gösteren bir üniversiteye sahip olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

İzci, "Ben, geldiği günden bu yana daima başarılarıyla, çalışmalarıyla gündeme gelen, yapmış olduğu değişim ve gelişim programıyla üniversitemizi ileriye doğru götüren Rektörümüz Prof. Dr. Talha Gönüllü'yü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.