İmam Hatipli kız öğrenciler Askerlik Şubesinde

Şehit Akif Güleş İmam Hatip Ortaokulu Medeniyetler ve Değerler Kulübü ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adıyaman Şubesinin düzenlediği ‘Mehmetçiğin Yanındayız’ projesi kapsamında yazılan yaklaşık 200 mektup öğrenciler tarafından Adıyaman Askerlik Şubesi yetkililerine teslim edildi.

Ellerinde Türk bayrakları, zeytin dalları ve çeşitli sözlerin yer aldığı dövizler ile Askerlik Şubesinin önüne gelen imam hatipli kız öğrenciler sloganlar atarak, tekbirler getirdi. Öğrenciler "Dualarımız Sizinle" kaligrafisi yaptı.

İmam hatipli öğrenciler yazdıkları mektupları görevliler ile birlikte Askerlik Şube Başkanı ve Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar’a teslim etti.

Mektupların teslimi öncesinde Okulun 8. Sınıfı Öğrencisi Safiye Çetin tarafından yazılan duygu dolu mektup okundu. Mektup okunduğunda duygusal anlar yaşandı.

TÜGVA Adıyaman İl Başkanı İdris Toprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, millet olarak Zeytin Dalı Harekatını desteklediklerini ifade ederek, "7’den 70’e millet olarak bu operasyonu destekliyoruz. Maddi ve manevi olarak askerlerimizin yanında dimdik duracağız. 80 milyon insanla bir ve beraberiz. Hep birlikte Afrin’de şehit olmak şehadet şerbetini içmek içinaskerlerimize mektup ve dualarımızla destek vereceğiz. Rabbim askerlerimize güç versin, onların kalplerine güç kuvvet versin, bileklerini sağlam tutsun, ezanlarımızı dindirtmesin, bayraklarımızı indirtmesin. Bizim üzerimizden bu ülkeye operasyon yapmak isteyen büyük şeytan ve avaneleri şunu çok iyi bilsin ki, bu millet doğarken kefeniyle doğar. Yine bu millet bu bayrak, bu millet ve vatanı için tekrar kefen giyinmeye hazırdır. Biz sonuna kadar sonuna kadar Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Biz sonuna kadar askerimizin yanındayız. Sonuna kadar Türkiye Cumhuriyetinin yanındayız” dedi.

Şehit Akif Güleş İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Nevzat Yiğit ise, “Vatan ve millet uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah, onların yar ve yardımcısı olsun. Biz 80 milyon millet olarak kahraman Mehmetçiğimizin ve bu harekatı başlatan Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Allah, Cumhurbaşkanımız, asker ve milletimizin boynunu eğdirmesin. Sefer bizden zafer Allah’tandır" dedi.