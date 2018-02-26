İmam hatipliler iyilikte yarışıyor

İmam Hatipliler İyilikte Yarışıyor Projesi kapsamında Şehit Hasan Aydoğdu İmam Hatip Lisesi Emniyet Müdürlüğü ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi ile ortaklaşa hazırlanan proje Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde uygulandı.

İmam Hatipliler İyilikte Yarışıyor Projesi kapsamında Şehit Hasan Aydoğdu İmam Hatip Lisesinden 15 kişilik proje ekibi ile Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi Gençbank üyeleri projeyi hayata geçirdi. Hastanede yatan 35 çocuk hastaya oyuncak ve ayrıca çeşitli boyama kitapları verildi. Öğrencilerin gayreti ile hasta çocuklara dağıtılmak üzere 150 kitap temin edildi. Ayrıca Hastane kitaplığına konmak üzere muhtelif konularda 35 kitap hazırlandı. Ayrıca çeşitli etkinliklerle çocuklarla eğlenceli vakit geçirdi. Hasta odaları balonlarla ve çeşitli resimlerle süslenirken, öğrenciler ve polisleri karşılarında gören çocuklar büyük bir sevinç ve coşku yaşadığı görüldü.

Etkinliğe Emniyet Müdürü Metin Alper ve eşi Kezban Alper, Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şube Müdürü Ramazan Kurkut, Şehit Hasan Aydoğdu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hakan Karayılan, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi Sorumlusu Yeşim Çelik Süzer, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinden sorumlu Başhekim Yardımcısı İbrahim Tunç, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Turgut katıldı.