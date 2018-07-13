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13 Temmuz 2018 11:05

‘İmar Barışı’ müracaatları sürüyor

Kamuoyunda ‘İmar Barışı’ olarak bilinen 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16’ncı maddesi uyarınca Yapı Kayıt Belgesi verilmesiyle müracaatlar sürüyor.

‘İmar Barışı’ müracaatları sürüyor

13 Temmuz 2018 11:05


Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan "İmar Barışı" düzenlemesinin yürürlüğü girmesinin ardından vatandaşların başvurusu sürüyor. Vatandaşlar Yapı Kayıt Belgesi almak için yapılması gerekenleri Çevre ve Şehircilik Müdürü Abdulkadir Kandemir, anlattı.


e-Devlet şifresi ile vatandaşların başvurabileceğini vurgulayan Abdulkadir Kandemir, “Vatandaşlarımızın imar barışından faydalanabilmesi ve kaçak yapıların resmileşmesi için 8 Haziran’da yürürlüğe giren bir kanun var. Başvuran kişilerin bazı şartları taşıması gerekiyor. Vatandaşlarımız başvurabilmesi için öncelikle yapının yanı binanın kendisine ait olması gerekiyor. Yapının 31 Aralık 2017 tarihinden önce tamamlanmış olması gerekiyor. Hak sahiplerinin bizzat başvurması gerekiyor. Vatandaşımızın e-devlet şifresi olması gerekiyor. Binanın 2 adet fotoğrafı gerekiyor. Belediyeden arsa rayiç bedelini alması gerekiyor. Binanın bulunduğu yerin tapusunun olması gerekiyor” dedi.


e-Devlet şifresi ile vatandaşların internet üzerinden başvurabileceklerini kaydeden Kandemir, “e-Devlet kapısı üzerinden Çevre Şehircilik Bakanlığı sekmesine girerek buradan internet üzerinden bu işlemlerini yapabilecektir. İşlemler bittikten sonra kendisine Yapı Kayıt Belgesi indirebilecektir. Bu belgeyi indire binasını kaçak durumundan kurtulacaktır. Bu işin 1. aşamasıdır. Daha sonra Tapu Müdürlüğüne başvuracak oradaki kat mülkiyeti, kat irtifakı ile ilgili işlemler yapacak. Alınan vergiler binalar için yüzde 3, işyerlerinin yüzde 5’i kadardır. Bu güne kadar internet üzerinden şahsen başvurmayan ve kurumumuza müracaat eden 3 bin 500’ün üzerinde kişinin işlemlerini yaptık. 8 Haziran’da başlayan başvurular 31 Ekim 2018 tarihinde son bulacak” diye konuştu.




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