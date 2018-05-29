İmara yeni açılan yerlere altyapı hattı döşeniyor

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM), şehir genelinde sürdürdüğü altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Son 4 yılda, bir yandan şehrin 30 yıllık altyapısını yenilemek için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren ekipler, diğer taraftan da açıklanan son imar yasasıyla imara açılan yeni yerleşim yerlerinin altyapı hattını döşüyor.

İmara yeni giren Karapınar Mahallesi Tut Yolunun güney kısmında sürdürülen altyapı döşeme çalışmaları ile ilgili bilgi veren yetkililer, Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu’nun talimatlarıyla başladıkları çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlamayı planladıklarını dile getirdi.