‘İnovasyon Destekli Kültür Merkezi’ projesi onaylandı

Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve İpek Yolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ‘İnovasyon Destekli Kültür Merkezi’ projesiyle yenilikçi fikirlere sahip olan genç bireylerin çalışma alanlarının oluşturulması amaçlanıyor.

Kahta ilçe merkezinde eğitim gören yaklaşık 34 bin 800 öğrencinin faydalanacağı projede öğrenciler, Robotik Kodlama, Ardunio, Temel Elektroniğe giriş, Mekanik ve Elektronik Montaj gibi konularda eğitim görme imkanına sahip olacak.

İnivasyon Destekli Kültür Merkezinin çocukların hayal gücünü geliştirebileceği bir çalışma alanına sahip olacağını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, “İnovasyon Destekli Kültür Merkezimizin faaliyete geçmesiyle birlikte öğrencilerimiz, özel hazırlanmış sökülüp takılabilir parçalarla robotik uygulamaları öğrenecek. Burada alacakları eğitim ile çocuklarımız robot kullanımına yönelik çalışmalar yapabilecek. Çocuklarımız burada eğlenceli figürler ile robot yapımı ve robot kodlamasını öğrendikten sonra robotik çalışmalarını geliştirme imkanına sahip olabilecek” ifadelerini kullandı.