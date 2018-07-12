İnovasyon Merkezi yaz döneminde eğitim veriyor

25 Haziran - 31 Ağustos tarihleri arasında İnovasyon Merkezinde öğrencilere, yıl boyunca ise öğretmenlere kurs veriliyor.

Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Koordinatörü Soner Mutlu, Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) 21. Yüzyıl eğitim yaklaşımı olarak gelişmiş, ülkenin benimsediği bir anlayış olduğunu söyledi.

Soner Mutlu, liderlik, etkili iletişim, yaratıcılık ve işbirlikçi çalışma gibi becerileri gelişmesini sağladığını, bilim, matematik, teknoloji ve mühendislik alanlarının bir bütün halinde ortaya ürün çıkarma çalışmaları olduğunu dile getirdi.

Mutlu yaz dönemi çalışmalarıyla ilgili olarak, “Adıyaman İnovasyon Merkezinde STEM atölyesi bu çerçevede hem öğrencilere hem de öğretmenlere eğitim öğretim dönemi ve yaz tatilinde hizmet vermektedir. İnovasyon Merkezinde STEM atölyesi ile birlikte Robotik Kodlama, Arduino ve Ahşap atölyeleri de bulunmakta olup öğrenci ve öğretmenlere hizmet vermeye devam etmektedir.

Robotik Kodlama atölyesinde, her yaş grubuna uygun farklı robot türlerini, bunların tasarım ve kurulumlarını, proje tasarlama program kodlama yöntemlerini anlamaları konusunda eğitimler verilmektedir.

Robotik kodlama eğitiminde ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik amaca uygun hareketli objelerin ve robotların tasarlanması, yarışmalar için amaca uygun değişik türlerde robotların inşa edilmesi gibi kazanımlara uygun konulara değinilmektedir.

Arduino atölyesinde temel elektronik bilgisi ve kontrol yazılımları mikroişlemciler üzerinden öğretilmektedir.

Ahşap atölyesinde, güvenli ekipmanlarla ahşap işleme ve ahşap tasarım çalışmaları yapılmaktadır.

Bu yaz döneminde Adıyaman İnovasyon Merkezi’nde 128 öğrenci ve 63 öğretmene STEM kursu veriliyor. Arduino atölyesinde 35 öğrenci kurs alırken, Kodlama atölyesinde ise 50 öğrenci kurs almış olup yaz dönemi kursları devam etmektedir” diye konuştu.