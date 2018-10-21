İnşaat işçileri metrelerce yükseklikte canını tehlikeye attı

Adıyaman'da yapımı devam eden inşaatta işçilerin çatıda güvenlik önlemi almadan çalışmaları yürekleri ağza getirdi.

Edinilen bilgiye göre, Altınşehir Mahallesi Karali Minibüsleri son durakları yakınında bulunan bir firmaya ait yapımı devam eden 8 katlı binanın çatı katında çalışan işçilerin metrelerce yükseklikte herhangi bir can güvenliği almadan çalışmaları tehlikeli anlara sahne oldu. Güvenlik önlemleri olmadan çalışan inşaat işçilerinin hem canlarını tehlikeye atması hem de çatıda omuzlarında yük taşıyarak çalışmalarını fark eden vatandaşlar olayı görüntüledi.