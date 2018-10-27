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İnşaat işçisi asansör boşluğuna düştü

Adıyaman’da inşaatta çalışan bir kişi asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

Adıyaman'da inşaatta çalışan bir kişi asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.


Olay, Mehmet Akif Mahallesi Polis Amca İlkokulu karşısındaki 5 katlı inşaatta meydana geldi. Muhammet Mücahit Çakılkaya isimli inşaat işçisi 3. katta çalışırken, asansör boşluğuna düştü. Ağır yaralanan inşaat işçisini itfaiye ekipleri asansör boşluğundan çıkarttı.


Yaralı işçi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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