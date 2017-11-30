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30 Kasım 2017 12:21

İnsanlar ve hayvanlar güneşin tadını çıkardı

Yazdan kalma bir gün yaşayan Adıyaman’da insanlar gibi hayvanlar da güneşin tadını çıkardı.

İnsanlar ve hayvanlar güneşin tadını çıkardı

30 Kasım 2017 12:21


Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava ile birlikte hava sıcaklığı 4 dereceye kadar düştü. Adıyaman’da bir haftadır etkili olan yağmur yerini güneşli havaya bıraktı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte güneşin kendini gösterdiği kentte bahar havası hakim. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, soğuk havanın ardından güneşle birlikte ısındı. İnsanlar gibi hayvanlar da bu havanın keyfini çıkardı. Güneş gören çatıların üzeri kuşlarla doldu taştı. Kuşlar gibi kediler ve köpekler de güneşlendi.


Vatandaşlar yazdan kalma bir gün yaşandığını ve güneşin tadını çıkardıklarını dile getirdiler.




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