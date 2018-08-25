İntihar eden baba ve öldürdüğü 2 kızının cenazeleri defnedildi

Kahta ilçesinde Aziz Kaya, 22 yaşındaki kızı Vesile ile 20 yaşındaki kızı Işıl Kaya’yı bilinmeyen nedenlerden dolayı yanında bulunan tabanca ile kafasından vurarak öldürmüştü. Her iki kızını öldüren baba daha sonra aynı silahı kendi kafasına dayayarak intihar etmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından iki kız çocuğunun ve intihar eden babanın cenazeleri Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Bugün yapılan otopsinin ardından Aziz Kaya ile öldürdüğü kızları Vesile ve Işıl’ın cenazeleri yakınları tarafından morgdan alınarak Kahta ilçesine bağlı Karadut köyünün Çaltılı mezrasına götürüldü. Cenazeler göz yaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine, AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak ve Kahta ilçe Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak da katıldı.