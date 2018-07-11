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11 Temmuz 2018 11:37

İntihar teşebbüsünde bulunan gencin hayatını kurtarıp sırtında taşıdı

Adıyaman’da, bir binanın tepesine çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan şahıs, polis ekiplerince son anda kurtarıldı.

İntihar teşebbüsünde bulunan gencin hayatını kurtarıp sırtında taşıdı

11 Temmuz 2018 11:37

Kurtarılan genç, bir polis memuru tarafından sırtında taşınarak binadan indirildi.


Edinilen bilgilere göre, Hoca Ömer Mahallesi Hoca Ömer Camii yakınlarında bulunan 4 katlı bir binanın tepesine çıkan E.G. (17), burada intihar teşebbüsünde bulundu. Durumu fark eden vatandaşlar polis ekiplerine, 112 Acil Sağlık ekiplerine ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sokak içerisinde şişme branda açarken polis ekipleri de E.G’yi ikna etmeye çalıştı. Polis ekipleri tarafından konuşularak oyalanan E.G’nin bir anlık dalgınlığından faydalanan Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Mehmet Gökdemir, E.G’yi yakalayarak güvenli bir noktaya çekti. E.G’yi yakalayan Polis Memuru Gökdemir, vatandaşlar tarafından adeta alkış yağmuruna tutuldu.


Polis Memuru Mehmet Gökdemir daha sonra intihar teşebbüsünde bulunan E.G’yi sırtına alarak 4 katlı binadan aşağıya indirdi. Gökdemir, sırtladığı E.G’yi daha sonra ambulansa bindirerek 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. İlk sağlık müdahalesi olay yerinde yapılan E.G., daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.




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