İntihar teşebbüsünde bulunan şahsı milletvekili ikna etti

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Karadağ ormanlık alanları yakınlarında bulunan 8 katlı bir binanın çatısına çıkan Bilal I. isimli şahıs intihar teşebbüsünde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri ve vatandaşların ikna çabalarını yanıtsız bırakan Bilal I. yaşamak istemediğini, sorunlarının olduğunu ve kimse ile görüşmek istemediğini belirtti. Durumu haber alan AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, olay yerinde bulunan bir vatandaşı arayarak telefonu intihar teşebbüsünde bulunan Bilal I.’ya vermesini istedi. Milletvekili Fırat, telefonda bir süre Bilal I. ile görüştü. Yapılan görüşmelerin ardından Bilal I., intihar etmekten vazgeçerek aşağıya indi. Bilal I. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken Milletvekili Fırat’ın da Bilal I. ile görüşmek için polis merkezine gittiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.