Diğer
Kategoriler
06 Eylül 2018 16:01

İntihar teşebbüsünde bulunan şahsı milletvekili ikna etti

Adıyaman’da 8 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan şahıs, AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat’ın ikna çalışmalarıyla aşağıya indirildi.

İntihar teşebbüsünde bulunan şahsı milletvekili ikna etti

06 Eylül 2018 16:01


Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Karadağ ormanlık alanları yakınlarında bulunan 8 katlı bir binanın çatısına çıkan Bilal I. isimli şahıs intihar teşebbüsünde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri ve vatandaşların ikna çabalarını yanıtsız bırakan Bilal I. yaşamak istemediğini, sorunlarının olduğunu ve kimse ile görüşmek istemediğini belirtti. Durumu haber alan AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, olay yerinde bulunan bir vatandaşı arayarak telefonu intihar teşebbüsünde bulunan Bilal I.’ya vermesini istedi. Milletvekili Fırat, telefonda bir süre Bilal I. ile görüştü. Yapılan görüşmelerin ardından Bilal I., intihar etmekten vazgeçerek aşağıya indi. Bilal I. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken Milletvekili Fırat’ın da Bilal I. ile görüşmek için polis merkezine gittiği öğrenildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç