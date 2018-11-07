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İntihara teşebbüste bulunan kadın hastaneye kaldırıldı

Adıyaman’da, ilaç içerek intihar teşebbüsünde bulunan kadın, hastaneye kaldırdı.

Adıyaman'da, ilaç içerek intihar teşebbüsünde bulunan kadın, hastaneye kaldırdı.


Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi yakınlarında ikamet eden Z.G (31), bilinmeyen nedenlerden dolayı evde bulunan çeşitli ilaçlardan çok sayıda içerek intihar teşebbüsünde bulundu. Bir süre sonra yakınları tarafından baygın halde bulunan Z.G., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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