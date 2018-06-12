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12 Haziran 2018 11:41

Iraklı ve Suriyeli aileler birbirine girdi: 5 yaralı

Adıyaman’da Suriyeli ve Iraklı iki ailenin birbirine saldırması sonucu 2’si kadın 5 kişi yaralandı.

Iraklı ve Suriyeli aileler birbirine girdi: 5 yaralı

12 Haziran 2018 11:41


Edinilen bilgilere göre, İmamağa Mahallesinde ikamet eden Iraklı ve Suriyeli iki aile arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kadınların da karıştığı kavgada 2’si kadın 5 kişi yaralandı. Darp neticesi yaralananlar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, olay yerine gelen polis ekiplerince kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.




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