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06 Ocak 2017 15:46

İran uyruklu şüpheli şahıslar polisi harekete geçirdi

İran uyruklu şüpheli şahıslar polisi harekete geçirdi

06 Ocak 2017 15:46

Adıyaman’da,vatandaşlar tarafından durumundan şüphelenilerek ihbar edilen İran uyruklu 2 şahıs polis ekiplerini harekete geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Valiliği yakınlarında bulunan 2 şahıstan şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen polis ekipleri valilik yakınlarında ihbar edilen 2 şahsı durdurarak incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken şahısların İran uyruklu olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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