İş Adamı Akcan Anneler Gününü kutladı

Anne hakkının hiçbir şekilde ödenemeyeceğini vurgulayan Akcan, “Son nefeslerine kadar çocuklarının her türlü sorumluluğunu üstlenen, iyi ve kötü günlerinde yanlarında olan, çocuklarını canından bir parça olarak gören annelerin haklarını asla ödeyemeyiz. Anneler sadece evlatlarını dünyaya getirmekle kalmazlar, aynı zamanda bir toplumu oluştururlar.

Milletleri millet yapan, bizleri birbirimize kenetleyen değerlerin yaşatılmasında, kültürümüzün, gelenek ve göreneklerimizin yaşatılmasında en büyük pay annelerimize aittir. Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi sosyal statüde yaşarsa yaşasın tüm anneler yüreklerinde taşıdıkları merhamet, iyilik, güzellik, sabır, adalet ve eşitlik gibi erdemlerle hayatlarımıza ışık tutmaktadır. Sevginin en büyük kaynağı, sınırsız hoşgörü karşılıksız emek ve inanılmaz özveriyle bizleri dünyaya getiren ve en iyi biçimde yetiştirilmemizi sağlayan hakları hiçbir zaman ödenemeyen annelerimizdir.

Annelerimizi mutlu etmek, annelerimizin yüreklerini sevgiyle doyurmak, nefes aldığımız her gün annelerimizin merhametine, şefkatine ve ilgisine layık olmaya çalışmak hepimizin görevi olmalıdır. Bu özel günlerinde, annelerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, sadece anne olan değil, yüreği annelik hisleriyle dolu olan tüm kadınların Anneler Gününü kutluyorum” diye konuştu.