İş Adamı Akcan Berat Kandilini kutladı

İşadamı Adnan Akcan, İslam alemi olarak Ramazan ayının müjdecisi olan mübarek Berat Kandiline kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "Berat Kandili, duaların kabul edildiği bereketli zaman dilimlerinden biridir. Böyle önemli gün ve geceler, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının da yoğun biçimde yaşandığı anlardır. Bu önemli gecenin daralan kalplere aydınlık, zor durumda olanlara kolaylık vesilesi olması en büyük temennimizdir. Berat Kandili vesilesiyle ailemiz, çevremiz, milletimiz ve bütün insanlığa karşı olan görev ve sorumluluklarımızı yeniden hatırlayalım. Tüm dünyada eza ve cefa çeken Müslüman kardeşlerimizi de dualarımızdan eksik etmeyelim. Bu duygularla, tüm İslam aleminin Berat Kandilini kutluyor, bütün müminlerin affına vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum" diye konuştu.