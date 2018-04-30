Diğer
Kategoriler
30 Nisan 2018 13:07

İş Adamı Akcan Berat Kandilini kutladı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde İş Adamı Adnan Akcan, İslam aleminin Berat Kandilini kutladı.

İş Adamı Akcan Berat Kandilini kutladı

30 Nisan 2018 13:07


İşadamı Adnan Akcan, İslam alemi olarak Ramazan ayının müjdecisi olan mübarek Berat Kandiline kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "Berat Kandili, duaların kabul edildiği bereketli zaman dilimlerinden biridir. Böyle önemli gün ve geceler, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının da yoğun biçimde yaşandığı anlardır. Bu önemli gecenin daralan kalplere aydınlık, zor durumda olanlara kolaylık vesilesi olması en büyük temennimizdir. Berat Kandili vesilesiyle ailemiz, çevremiz, milletimiz ve bütün insanlığa karşı olan görev ve sorumluluklarımızı yeniden hatırlayalım. Tüm dünyada eza ve cefa çeken Müslüman kardeşlerimizi de dualarımızdan eksik etmeyelim. Bu duygularla, tüm İslam aleminin Berat Kandilini kutluyor, bütün müminlerin affına vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
25
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç