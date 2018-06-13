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13 Haziran 2018 16:26

İş Adamı Akcan İslam aleminin Ramazan Bayramını kutladı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde müteahhitlik yapan İş Adamı Adnan Akcan, İslam aleminin Ramazan Bayramını kutladı.

İş Adamı Akcan İslam aleminin Ramazan Bayramını kutladı

13 Haziran 2018 16:26


Bayramların sevinçleri paylaşma ve dayanışma günü olduğunu dile getiren Akcan, "Toplum olarak birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeye daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde unutmamalıyız ki, bayramlar sevinçleri paylaşma ve dayanışma günleridir. Akrabalık ve aile bağlarımızın canlı tutulmasına ve güçlendirilmesine özen göstermeliyiz. Hiç kuşkusuz hoşgörü, barış ve kardeşlik ortamının toplumun tüm kesimlerinde oluşmasının sorunlarımızın çözümünde etkili olacağını unutmamalıyız. Ramazan Bayramı’nın ülkemize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, tüm halkımızın Ramazan Bayramını kutluyor, sağlık, mutluluk ve sevgi dolu günler diliyorum" diye konuştu.




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