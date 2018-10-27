İş adamı Akcan'dan 29 Ekim kutlama mesajı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde İş adamı Adnan Akcan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Adnan Akcan yayımladığı mesajında, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yıl dönümünü büyük bir sevinç ve coşku içerisinde kutlamanın onur ve gururunu yaşadığını söyledi.

Adnan Akçan, “Cumhuriyetin ilanı, kurtuluş mücadelesinin askeri ve siyasi alanda zafer ile taçlanmasının bir neticesidir. Cumhuriyetimizi ayakta tutan tek kuvvet hiç şüphesiz ki aziz milletin kendisidir. Büyük Türk Milleti, cumhuriyet rejimi ile kazandığı değerleri, toplum hayatımızın vazgeçilmez unsuru olarak benimsemiş, karşılaştığı sorunları cumhuriyete olan bağlılığı sayesinde birlik ve beraberliğinden ödün vermeden aşmayı bilmiştir.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşları, dökülen kanlarıyla bu toprakları bizlere vatan yapan, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize en derin şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin ve tüm hemşerilerimin Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.