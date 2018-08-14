İş Adamı Akcan’dan dolara tepki

İş adamı Adnan Akcan, Türk lirasının daha çok değer kazana bilmesi için yapılacak ticaretlerde, gayrimenkul alışverişleri ve kira meblağlarını dolarla değil Türk lirası üzerinden yapılması gerektiğini vurguladı. Akcan, “Piyasada Türk lirası hareketliliğini azaltarak ekonomiyi dar boğaza çekmektedir. Cumhurbaşkanımızın uzun süredir dile getirdiği ‘Türk Lirası ile ticaret yapın’ açıklamaları ile Türk lirasına değer kazandırma seferberliği başlatması nedeniyle bizde Akcanlar İnşaat olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın uluslararası güçlerin ekonomik darbe planına karşı yaptığı seferberlik çağrısına destek veriyoruz” diye konuştu.

Akcan aynı zamanda kendisine ait şirketin tüm ticari satışlarını Türk lirası üzerinden gerçekleştirme kararı aldıklarını duyurdu.