İş Adamı Akcan’dan konut alacaklara uyarı

İş Adamı Adnan Akcan, konut alımı yapılırken, sadece konutun bulunduğu mekan, inşaatta kullanılan boya, mobilyalar gibi daha çok gözle görülebilecek fiziksel özelliklere dikkat edildiğine değindi.

Akcan, "Konut, insan hayatı için hayati öneme sahip.Bu nedenle, ihtiyaç sahipleri konut seçimi konusunda çok bilinçli hareket etmek zorunda. Tabi ki bir konutun, bulunduğu mekan, boyası, iç donanımı, mobilyaları gibi özellikleri son derece önemli ve dikkat edilmesi gerekir. Ancak konut alımında, gözle görülebilir fiziksel özelliklerin dışında teknik özellikler de bilinmeli. Binanın, projesine ait teknik bilgiler sorgulanmalı, statik hesapları, depreme dayanıklı olup olmadığı, beton sınıfı, taşıyıcı sistemleri konusunda teknik bilgiler de öğrenilmeli. Bina alımında, sadece fiziksel özelliklere, bina dekorasyonlarına bakılarak sağlıklı bir karar verilmesi mümkün değil. Ayrıca temelden alım satımda güvenilir alış- verişte göz önüne alınmalı sonuçta para ödeniyor” dedi.