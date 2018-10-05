İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İş Adamı Akcan'dan teröre tepki

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde İşadamı Adnan Akcan Batman’ın Gercüş ilçesi kırsalında zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 8 askerin şehit düştüğü terör saldırısına tepki gösterdi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde İşadamı Adnan Akcan Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 8 askerin şehit düştüğü terör saldırısına tepki gösterdi.


İş adamı Adnan Akcan terörün asla hedefine ulaşamayacağını belirterek, “Batman'da ülkemizin birlik ve beraberliğine kasteden terör çirkin ve kanlı yüzünü bir kez daha gösterdi. Alçakça düzenlenen bu insanlık dışı saldırıda maalesef 8 askerimiz şehit düşmüş 1 askerimiz ise yaralanmıştır. Bu utanç verici saldırıyı yapanları ve sebep olanları lanetliyorum. Ancak bu hain saldırının arkasındaki güçler, ona maşa olanlar bilmelidirler ki, ülkemizin birliğini, huzurunu bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Terör kimden ve nereden gelirse gelsin, milletçe bunun karşısında olup, teröre asla boyun eğmeyeceğimizi göstermemiz gerekir. Biz bir milletiz. Teröre, darbeye, jeopolitik kan emicilere bu ülkeyi yedirtmeyiz. Bu saldırıyı düzenleyenler kim olduğumuza, kaç yaşında olduğumuza, nerede oturduğumuza, hangi politik görüşü benimsediğimize bakmaksızın hepimize karşı, tüm Türkiye'ye, milletimize karşı bir suç işledi. Birlik olmak ve birlikte kalmaktan başka seçeneğimiz yok. Bu ülkenin bütünlüğünü terörle bölebileceğini düşünenleri nefretle kınıyor, saldırılarda hayatını kaybeden askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.