İş Adamı Akcan'dan teröre tepki

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde İşadamı Adnan Akcan Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 8 askerin şehit düştüğü terör saldırısına tepki gösterdi.

İş adamı Adnan Akcan terörün asla hedefine ulaşamayacağını belirterek, “Batman'da ülkemizin birlik ve beraberliğine kasteden terör çirkin ve kanlı yüzünü bir kez daha gösterdi. Alçakça düzenlenen bu insanlık dışı saldırıda maalesef 8 askerimiz şehit düşmüş 1 askerimiz ise yaralanmıştır. Bu utanç verici saldırıyı yapanları ve sebep olanları lanetliyorum. Ancak bu hain saldırının arkasındaki güçler, ona maşa olanlar bilmelidirler ki, ülkemizin birliğini, huzurunu bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Terör kimden ve nereden gelirse gelsin, milletçe bunun karşısında olup, teröre asla boyun eğmeyeceğimizi göstermemiz gerekir. Biz bir milletiz. Teröre, darbeye, jeopolitik kan emicilere bu ülkeyi yedirtmeyiz. Bu saldırıyı düzenleyenler kim olduğumuza, kaç yaşında olduğumuza, nerede oturduğumuza, hangi politik görüşü benimsediğimize bakmaksızın hepimize karşı, tüm Türkiye'ye, milletimize karşı bir suç işledi. Birlik olmak ve birlikte kalmaktan başka seçeneğimiz yok. Bu ülkenin bütünlüğünü terörle bölebileceğini düşünenleri nefretle kınıyor, saldırılarda hayatını kaybeden askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum” diye konuştu.