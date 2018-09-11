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İş yerinde çıkan yangın korkuttu

Adıyaman’da bir kuaför dükkanında meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Adıyaman'da bir kuaför dükkanında meydana gelen yangın paniğe neden oldu.


Edinilen bilgilere göre, Hocaömer Mahallesi Adıyaman Belediyesi yakınlarında bulunan bir kuaför dükkanında elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. İş yeri çalışanları ile müşteriler panikleyerek dışarıya kaçtı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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