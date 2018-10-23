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İş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Adıyaman’da, bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Adıyaman'da, bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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