İş yerinde yılan paniği

Olay, Adıyaman Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan Marangozcular ve Mobilyacılar Sitesi 29142 Cadde’de bulunan Nevzat Çimenden’e ait iş yerinde meydana geldi. İş yeri çalışanları, yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğundaki yılanı görünce yakalamak istedi ancak başarılı olamadı. Çalışanlar daha sonra itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanın gizlendiği yerden çıkarmak için yaklaşık yarım saatlik bir çalışma gerçekleştirdi. Yılanı yakalayan ekipler yılanı daha sonra doğaya saldı.