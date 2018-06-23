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23 Haziran 2018 13:37

İş yerinde yılan paniği

Adıyaman Marangozcular ve Mobilyacılar Sitesinde bir iş yerine giren ve paniğe neden olan yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.

İş yerinde yılan paniği

23 Haziran 2018 13:37


Olay, Adıyaman Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan Marangozcular ve Mobilyacılar Sitesi 29142 Cadde’de bulunan Nevzat Çimenden’e ait iş yerinde meydana geldi. İş yeri çalışanları, yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğundaki yılanı görünce yakalamak istedi ancak başarılı olamadı. Çalışanlar daha sonra itfaiye ekiplerine haber verdi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanın gizlendiği yerden çıkarmak için yaklaşık yarım saatlik bir çalışma gerçekleştirdi. Yılanı yakalayan ekipler yılanı daha sonra doğaya saldı.




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