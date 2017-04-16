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16 Nisan 2017 14:47

İş yerinden kıyafet çalan şahıs yakalandı

Adıyaman’da bir iş yerine havalandırma boşluğundan girerek kıyafet çalan şahıs güvenlik kameralarına yakalandı.

İş yerinden kıyafet çalan şahıs yakalandı

16 Nisan 2017 14:47


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine havalandırma boşluğundan giren bir şahıs iş yerinden kıyafet çalarak olay yerinden hızla kaçtı. Yaşanan hırsızlık alanı saniye saniye güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken bir süre sonra hırsızlık olayının yaşandığını fark eden iş yeri çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatarak güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan inceleme çalışmaları sonucunda polis ekipleri kıyafet çalan M.D.T’yi kısa sürede çaldığı kıyafetlerle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




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