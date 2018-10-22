İş yerlerini ve dernekleri soyan hırsız tutuklandı

Adıyaman'da 3 iş yeri ve bir derneğe girerek hırsızlık yapan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskisaray ve Hocaömer Mahallelerinde 3 iş yeri ve 1 dernek binasına girerek bilgisayar, cep telefonu ve para çalan E.K., isimli şahsın yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalar kapsamında E.K., isimli şahıs Barbaros Mahallesinde kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şahsın, üst aramalarında bir miktar eroin maddesi de ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıs ifadesinde çaldığı malzemeleri sattığı yerleri söylemesi üzerine polis ekipleri çalıntı telefon ve bilgisayarları tek tek bularak el koydu.

İfadesi tamamlanarak adliyeye sevk edilen şahıs burada çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.