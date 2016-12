İş yerlerinin bir günlük gelirini Halep’e bağışlayacak

Adıyaman’da bir esnaf iki ayrı iş yerinin bir günlük bütün gelirini Halep’e bağışlayacak.

Adıyaman Gölebatmaz ve Buhara Caddesinde eşarp satışı yapan bir kişi Adıyaman Sivil toplum Platformu tarafından başlatılan “Halep’e Yol Açın” kampanyasına destek verdi. Eşarp satışı yapan esnaf iki iş yerinin bir günlük gelirini kampanyaya bağışlayacak. İş yeri sahibi Veysel Turgut, 25 Aralık Pazar gününün tüm gelirini Halep için düzenlenen yardım kampanyasına bağışlayacağını açıkladı.

Adıyaman Sivil Toplum Platformu sözcüsü ve İHH Adıyaman Şube Başkanı Fadıl Akkuş, iş yerine giderek esnaf Veysel Turgut’u ziyaret etti. Fadıl Akkuş esnafa bu duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, “Üç haftadır devam eden bu kampanya halkımızın büyük bir teveccühü ile devam etmektedir. Çocuğundan yaşlısına, gencinden engellisine herkes bu kampanyaya destek olmaktadır. Ben bütün halkımıza bu samimiyetinden dolayı teşekkür ediyorum. Yaklaşık 6 yıldır devam eden bu Suriye savaşında halkımız her zaman bu kardeşlerimizin yanında olmaya gayret ettiler. Hala da devam etmektedirler. Özellikle bu Halep’e yapılan son saldırılar ile o kadar ciddi mağduriyetler oluştu ki halkımız da adeta ayaklandı. Bu zulme karşı hem fiilen hem kalben, hem dua ederek, hem de eylemde bulunarak bir şeyler yapma adına büyük bir gayret içerisindeler. Çocuklarımız okullarda kermesler düzenleyerek bu kampanyaya destek oluyor. Bu bizi mutlu etti. Bu halkımız bu gayrette bu şuurda olduğu müddetçe mazlumlar yerde kalmayacaktır. Her zaman onlara el uzatacağız” dedi.

İş yeri sahibi Veysel Turgut ise Suriyelilerin durumunu görünce yüreğinin kan ağladığını belirterek, “Bu ayın 25’inde, Pazar günü her iki şubemizin bütün alışverişini Halep’e bağışlıyoruz. Halep için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Ciromuzun hepsini bir nevi alışverişin hepsini Halep’e bağışlıyoruz. Adıyaman’da ki duyarlı vatandaşları alışveriş için buraya bekliyoruz. Yüreğimiz kan ağlıyor. Burada zaman zaman Suriyeli kardeşlerimizi görsek duygulanıyoruz. Kendi iş yerimde de bir Suriyeli kardeşimizi çalıştırıyorum” ifadelerini kullandı.

İş yerinde çalışan Halepli Abdurrahman Yed ise savaş biterse ülkesine döneceğini belirterek, patronuna duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.