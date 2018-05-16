İşadamı Adnan Akcan Ramazan ayı kutlama mesajı

İşadamı Adnan Akcan, mübarek Ramazan ayının İslam Alemi’ne hayırlara vesile olması dileklerinde bulunarak, “Üç ayların sonuncusu, on bir ayın sultanı, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerife ulaşmanın hep birlikte huzur ve mutluluğunu yaşamaktayız. Birliktelik ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı, insani ve ahlaki erdemlerin toplumsal hayata daha güçlü bir şekilde yansıdığı Ramazanı, coğrafyamızda sıkıntılı günlerin yaşandığı bugünlerde hep birlikte yaşayacağız. Bugün toplum olarak birbirimizi anlamaya, birbirimize karşı dürüst olmaya, sevgi ve saygı göstermeye, elimizdeki malı, gönlümüzdeki sevgiyi paylaşmaya oldukça ihtiyacımız var. Duamız ve temennimiz odur ki; Ramazan-ı Şerif milletimize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa huzur ve barış getirsin. Bu düşüncelerle, başta ülkemiz ve tüm İslam dünyasının Ramazan ayını kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım” şeklinde konuştu.