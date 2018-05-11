İşadamı Osman Yaşar gençlerle buluştu

Üç tekerlekli el arabasıyla seyyar satıcılıkla başladığı çiğköfte serüvenine büyük emeklerle sektörün büyümesine öncülük ederek dünya piyasasına açılan Osman Yaşar, kitaplara taşınan başarı öyküsünü Sincikli gençlerle paylaştı. Sincik Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği söyleşide konuşan Yaşar, başarı hikayesini anlattı. Çocuk yaşta İstanbul’a çalışmak için gittiğini belirten Yaşar, daha önce hiç bilmediği bu şehirde, 100 liraya aldığı el arabası ile çiğköfte satmaya başladığını söyledi.

Başarı hikayesinin anlatıldığı slayt gösterimini izlerken duygulandığını belirten Osman Yaşar, “Yaşarken gözümden kaçırdığım birçok anıyı hatırladım. Söyleşiyle geçlerimizin hikayemden esinlenerek kendi başarılarının mimarı olmasını sağlamaktır. Kendi bilgi birikim, deneyim ve vizyonumuzun diğer kişilerle paylaşmak bizim içim bir vazife, sorumluluktur. Özellikle genç girişimcilerin rekabet ortamında bizleri zorladığı ve büyük başarılara imza attığı bir süreç hayal ediyorum. Gençliğini hatta çocukluğunu yaşayamamış ve hep öğretmek zorunda olmuş biri olarak isterse gençlerimizin önemli başarılara imza atabileceğine inancım tamdır” dedi.

Programda bir teşekkür konuşması yapan Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut ise, Osman Yaşar’ın yardımsever kişiliğinden bahsetti.

Sincik Kaymakamı Zafer Sağ’da çiğköfte sektörünün Sinciklilerin elinde bulundurduğunu aktararak, “Biz küçük bir ilçede doğmuş olabiliriz. Belki anne ve babamız okuryazar bile değil ama biz azmedersek yarın çok iyi yerlere gelebiliriz. Kendi köyümüzden çıkan bir insanın başarı öyküsünü izlemek güzeldi. Osman beyin şahsında tüm işadamlarımıza iş hayatlarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.