İşçiler iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirildi

Milli Eğitim Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda 2 Nisan 2018 tarihinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde göreve yeni atanan personel, iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirildi.

Toplantıda, İş Sağlığı ve Güvenliği Kahta Koordinatörü Alin Tekin, göreve yeni atanan ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelini iş sağlığı ve güvenliğine dair bilgi vererek doğabilecek iş kazalarının önlenmesi ve yaşanmış iş kazalarını anlatı.

İş sağlığı ve güvenliği konulu seminere, ilçede göreve yeni başlayan bir çok personel katıldı.