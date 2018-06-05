Diğer
Kategoriler
05 Haziran 2018 09:56

İşçiler iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirildi

Adıyaman’ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından iş sağlığı ve güvenliği konulu seminer düzenlendi.

İşçiler iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirildi

05 Haziran 2018 09:56


Milli Eğitim Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda 2 Nisan 2018 tarihinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde göreve yeni atanan personel, iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirildi.


Toplantıda, İş Sağlığı ve Güvenliği Kahta Koordinatörü Alin Tekin, göreve yeni atanan ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelini iş sağlığı ve güvenliğine dair bilgi vererek doğabilecek iş kazalarının önlenmesi ve yaşanmış iş kazalarını anlatı.


İş sağlığı ve güvenliği konulu seminere, ilçede göreve yeni başlayan bir çok personel katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
33
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    38°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    38°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç