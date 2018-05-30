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30 Mayıs 2018 16:10

İşitme engelliler futbol takımı iftarda buluştu

Elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı yöneticileri, oyuncuları ve aileleri düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

İşitme engelliler futbol takımı iftarda buluştu

30 Mayıs 2018 16:10


Geçen sezon mücadele ettiği Süper Lig’de de üst sıraları zorlayan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı yöneticileri, teknik heyeti, oyuncuları ve destekçileri aileleriyle birlikte düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.


Adıyaman Belediyespor Kulüp Başkanı Aykut Dündar, Adıyaman Belediyespor Genel Koordinatörü Mehmet Yıldırım, İşitme Engelliler İl Temsilcisi Hakan Çiriş, Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Kulübü Başkanı Mahmut Zafer Taştan ve Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Kulübü Teknik Sorumlusu Murat Sezgin’in de katıldığı iftar programında bir değerlendirme de bulunan kulüp yöneticileri, kendilerine her zaman destek olan Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu’ya ve diğer yetkililere teşekkür etti.


Takımın önümüzdeki yıl ki hedefinin Avrupa Kupalarına katılmak olduğunu da söyleyen yöneticiler, el birliğiyle bunu başaracak güçte olduklarını dile getirdi.




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