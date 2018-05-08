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08 Mayıs 2018 11:25

İşitme Engelliler Takımı sezonu galibiyetle tamamladı

Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı sezonun son maçında deplasmanda karşılaştığı Gölcük İşitme Engelliler Futbol Takımını 4-3 mağlup etmeyi başardı.

İşitme Engelliler Takımı sezonu galibiyetle tamamladı

08 Mayıs 2018 11:25


Maç sonunda sezon değerlendirmesi yapan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı başkanı Mahmut Zafer Taştan, sezon boyunca hep yanlarında olan taraftarlarına ve il yöneticilerine teşekkür ederek, gelecek sezonki hedeflerinin üst sıralar olduğunu dile getirdi.


Taştan, “Süper Lig’deki ilk yılımızda, bu güçlü ekiplere karşı mücadele etmek gerçekten çok zordu. Otoriterler tarafından sezon başında düşecek takımlar arasında gösterilen takımımızın bu sezon ligde kalmasında en büyük emek Belediye Başkanımız Hüsrev Kutlu’ya aittir. Gelecek sezon ki hedefimiz inşallah daha üst sıralar” diye konuştu.




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