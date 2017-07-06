İşitme engellilerin yeni hedefi Avrupa kupaları

Adıyaman Belediyespor Kulüp Başkanı Aykut Dündar, Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Zafer Taştan, Adıyaman Belediyespor Genel Direktörü Mehmet Yıldırım, Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımının teknik heyeti ve sporcularını ağırlayan Belediye Başkan Yardımcısı Said Kutlu, elde ettikleri başarıdan dolayı yöneticileri, teknik heyeti ve sporcuları kutladı.

Başkan Kutlu, “İnşallah bundan sonra da hep beraber yeni başarılara imza atacağız” dedi.

Elde ettikleri başarıda Adıyaman Belediyesi yönetiminin çok büyük katkıları olduğunu söyleyen İşitme Engelliler Futbol Kulübü Başkanı Zafer Taştan da ziyarette yaptığı konuşmada, “Desteklerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Bundan sonrası için hedefimiz Avrupa Kupalarına katılmak. Süper Lig’de ilk üçe giren takımların katılacağı Avrupa Kupaları müsabakaları önümüzdeki yıl İtalya’nın Milano kentinde oynanacak. Hedefimiz Milano’ya gidebilmek. Genç ve dinamik bir kadroya sahibiz. Bu kadroyla bunu başarabilecek güçteyiz” ifadelerini kullandı.