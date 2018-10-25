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İskeleler fırtınaya dayanamadı

Adıyaman’da şiddetli yağmurla birlikte gelen fırtınaya tütün iskeleleri ile çatılar dayanamadı.

Adıyaman'da şiddetli yağmurla birlikte gelen fırtınaya tütün iskeleleri ile çatılar dayanamadı.


Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde şiddetli yağışla birlikte gelen fırtınaya Alitaşı Mahallesinde bulunan bir sitenin çatısı dayanamayarak aşağıya uçtu. Uçan çatının kimseye değmemesi faciayı önledi. Ölen ve yaralananın olmadığı olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri incelemelerde bulundu.


Sümerevler Mahallesinde ise bir ikametin çatısı şiddetli fırtınaya dayanamayarak evin balkonuna düştü. Yaşanan olayda maddi hasar meydana geldi. Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde arazilerde bulunan tütün iskeleleri yerinden sökülerek devrildi. Bazı iskeleler ise metrelerce sürüklendi. Yaşanan olayda ise iskelelerde bulunan tütünler zarar gördü.

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