İşkur Adıyaman'daki işsizlere 54 milyon ödeme yaptı

Toplantıya, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyit Temir, Çalışma ve İşkurumu İl Müdürü Emin Yücekaya, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, ilgili kurum amirleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. İşkur'un 2018 yılı Adıyaman'daki faaliyet ve çalışmalarının masaya yatırıldığı toplantıda, 2018 yılında toplum yararına çalışma programları kapsamında Ocak-Eylül döneminde toplam 43 adet programın açıldığı ve bu programlarda bin 473 'ü erkek ve bin 189'u kadın olmak üzere toplam 2 bin 662 kişi istihdam edilerek işsizlere toplam 54 Milyon 22 Bin TL ödeme yapıldığı vurgulandı. Toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Emin Yücekaya, bir önceki toplantıda alınan kararları özetleyerek, İŞKUR İl Müdürlüğünün 2018 yılında yaptığı çalışmaları değerlendirerek, 2019 yılında yapılacak faaliyetlerle ilgili kurulu bilgilendirdi.

Toplantıda konuşan Vali Nurullah Naci Kalkancı, “İşgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik İşgücü yetiştirme ve mesleki eğitim programları kapsamında Adıyaman'da 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam 2 bin 662 kişi istihdam edilmiştir. 2018 yılı Ocak- Eylül döneminde aktif İşgücü hizmetleri ve toplum yararına programlar kapsamında yapılan toplam ödeme tutarı, 44 Milyon 72 Bin TL olup, işsizlik sigortası kapsamında yapılan 9 Milyon 950 Bin TL ile birlikte işsiz vatandaşlarımıza toplam 54 milyon 22 bin lira ödeme yapılmıştır. İşgücü ihtiyacının giderilmesine ve istihdamın arttırılmasına yönelik mesleki eğitim faaliyetleri kapsamında İşkur tarafından 'İşe ilk adım ve İşte anne' projeleri başlatılmış, Türkiye genelinde ayrı ayrı olmak üzere 5 bin hedef belirlenmiştir. Projelerde özellikle genç ve kadınlara öncelik verilmesi amaçlanmıştır” dedi.

Gençlere istihdam alanı sağlamak amacıyla çalışma ve iş kurumu tarafından hayata geçirilen işe ilk adım projesine de değinen Vali Nurullah Naci Kalkancı, "Proje ön lisans ve lisans mezunu, 18-29 yaş arası gençler faydalanabilecektir. 3 ay ile 9 ay arasında değişen program süreci boyunca gençlere günlük 61,65 TL tutarında cep harçlığı ödenecek. İşbaşı eğitim programı sonrasında istihdamları devam eden gençler için işverenlere zorunlu istihdam sürecinde net asgari ücretin yüzde 50'si tutarında işkur tarafından destek sağlanacak. Bu süreden sonra işveren tarafından kişinin 12 ay daha istihdam edileceğine dair taahhüt verilmesi halinde net asgari ücretin yüzde 25'i tutarında ücret desteği bir yıl boyunca İşkur tarafından karşılanmaya devam edecek. Böylece, üniversite mezunu gençlerin işbaşı eğitim programından sonra uzun süreli istihdamı sağlanması amaçlanmaktadır" diye konuştu.