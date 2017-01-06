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06 Ocak 2017 16:28

İslami ilimler kaynak kitapları gençlerin hizmetine sunuldu

İslami ilimler kaynak kitapları gençlerin hizmetine sunuldu

06 Ocak 2017 16:28

Adıyaman Üniversitesi Öğrenci Derneği tarafından hazırlanan SODES projesi kapsamında kurulan kütüphane ile İslami ilimler kaynak kitapları gençlerin hizmetine sunuldu.
Adıyaman Üniversitesi Öğrenci Derneği tarafından Hastane Caddesi üzerine açılan iki katlı kütüphane ve etüt merkezinde gençlere hizmet veriliyor. Proje Koordinatörü Ziya Başaran, İslami ilimlere ait kaynak kitaplarının bulunduğu en büyük kütüphaneyi açtıklarını söyledi.
Ziya Başaran, fıkıh ve hadis ağırlıklı kitapların yer aldığı kütüphaneyi gençlerin hizmetine sunduklarını belirterek, “Dernek olarak bir çok faaliyete imza attık. Son olarak gençlik merkezimizde kütüphane açtık. Gençlerin gelip ders çalışacakları bir ortam var. Kütüphanemizde İslami ilimlere ait kaynak kitapları ağırlıklı olarak bulunuyor. Üniversiteye hazırlanan genç kardeşlerimiz kütüphanemizden faydalanabilirler. Sabah saat 08.00’dan 22.00’a kadar açıktır” dedi.



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