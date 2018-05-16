İsrail’e karşı gönüllü asker olmak için dilekçe verdi

ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını protesto eden Filistinlilere açılan ateş sonrası 60’ın üzerinde Filistinlinin ölmesi, 3 bine yakın kişinin yaralanmasının ardından tüm Türkiye’den tepkiler yükselmeye devam ediyor. Ülke genelinde protesto gösterileri düzenlenirken, Adıyaman’da bir vatandaş tepkisini farklı bir şekilde gösterdi.

Nihat Ağır isimli vatandaş, İsrail’e karşı savaşmak için Adıyaman Valiliğine gönüllü askerlik dilekçesi verdi. İsrail’in Orta Doğu ve Türkiye’ye tehdit olduğunu ve olası bir askeri harekatta gönüllü olarak görev almak istediğini belirten Nihat Ağır, yaşananlara seyirci kalınamayacağını vurguladı.

Valiliğe verdiği dilekçe sonrasında açıklamada bulunan Nihat Ağır, “Siyonistler orada mazlum insanların kanına giriyor. Biz bunu artık seyirci kalamayız. Valiliğimizi şahsen muhatap alarak ülkemizin herhangi bir tehdit altında kalması durumunda ya da silahlı kuvvetlerimizin, hükümetimizin sınır dışı herhangi bir operasyon yapması durumunda gönüllü olarak hiçbir maddi menfaat beklemeden silahlı kuvvetlerimizin emri altına gönüllü bir nefer olarak siyonist İsrail’e karşı yapılacak bir askeri harekette bulunacağımı taahhüt ediyorum ve beyan ediyorum. Sadece vatandaşlık görevimi yaptım. Bir Müslüman olarak artık bu zulmü bu zulümgati kaldıramayacağımı, elimden bunun gelebileceğini söyledim. Sistemli bir şekilde, güçlü bir şekilde, teşkilatlı bir şekilde, organizeli bir şekilde ve son derece derin düşünerek basiretli bir şekilde, ordumuzla birlikte herhangi bir sınır ötesi operasyon kararı alınırsa gönüllü olarak kamuflajı giymeyi kabul ediyorum” dedi.

Nihat Ağır, “14 Mayıs’ta işgalci siyonist İsraillilerin masum ve mazlum silahsız ve savunmasız kardeşlerimizi orada katlettiklerini görünce vicdanen imanen, ahlaken artık tahammül edilemeyecek boyuttaki bu katliamları kaldıramayacak durumda olduğumuzu daha da iyi fark ettik. Şu an Ortadoğu’da siyonist İsrailliler, emperyalist devletlerin de desteğini alarak büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Şu anda Ortadoğu’da adeta kan gövdeyi götürüyor. Evet lanetliyoruz, evet mitinglerle haykırışlarımızı ifade etmeye çalışıyoruz ama siyonist İsrail yine bildiğini okuyor” şeklinde konuştu.