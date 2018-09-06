İstanbullu imamlardan Samsat’ta Kuran tilaveti

İstanbul Valide Sultan Cami İmam Hatibi İsmail Pehlivan, Raif Ağa Cami İmam Hatibi Ömer Durgun, Gebze Kuran Kursu Öğretmeni Süleyman Başkan ve Sinan Paşa Cami Baş Müezzini Veysel Kılıç, Samsat ilçesi Örentaş Mahallesi Camisinde vatandaşlara mevlit düzenleyerek Kuran-ı Kerim okudu.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı programda Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşcı vaaz vererek dua etti.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat Müftü Vekili Ömer Ünsal, ülkede birçok yerinde Kuran-ı Kerim ziyafeti veren ekibin Samsat ilçesinde de vatandaşlarla buluşmasının sevindirici olduğunu belirterek kendilerine teşekkür etti.