İstihdam seferberliğinde yüzde 12 artı istihdam sağlandı

SGK Adıyaman İl Müdürü Fuat Tekin, Sosyal Güvenlik Haftası ile ilgili basın toplantısı düzenledi. SGK ile ilgili istatistikleri paylaşan Fuat Tekin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2017 yılında başlattığı istihdam seferberliğinde, Ülke genelinde hedeflenen artı istihdam oranı yüzde 5 iken yüzde 12 artı istihdam sağlandığını söyledi. Tekin, bir yılda 7 bin 642 kişi artı istihdam sağlandığını kaydetti.

Fuat Tekin açıklamasında, “Adıyaman Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüzün görevi sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, aktüeryal ve mali açıdan sürdürülebilir, çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sisteminin gereği olarak vatandaşlarımıza kaliteli ve çözüm odaklı hizmet vermektir. 10. yılını kutlayacağımız Sosyal Güvenlik Haftası 14-20 Mayıs 2018 tarihleri arasında kutlanacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumunu paydaşlarına tanıtmak, sosyal güvenlik reformunu anlatmak, sosyal güvenlik kavramının toplumumuzun tüm bireyleri tarafından bilinmesini sağlamak, işverenlerimizi ve vatandaşlarımızı yasa ile ortaya çıkan hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirmek amacındadır. 615 bin 76 nüfuslu Adıyaman’da 576 bin 468 vatandaşımız sosyal güvenlik kapsamında olup ilimizin yüzde 93’üne hizmet vermekteyiz. Aktif çalışan kişi sayısı nüfusun yüzde 17 oranındadır. Adıyaman’da ki iş yeri sayısı 7 bin 590’dır. 2017 yılında kayıt dışı istihdam ile mücadelede 455 kişi kayıt altına alındı. 2018 yılında işverenlerimizin yararlana bileceği teşvikler ise, ek istihdam teşviki, bir senden bir benden teşviki, sosyal yardım alanların istihdamı halinde uygulanan teşvik, sosyal hizmetlerden faydalanan çocukların istihdamı halinde uygulanan teşvik, 2018 yılı asgari ücret desteğidir” ifadelerini kullandı.