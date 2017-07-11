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11 Temmuz 2017 11:02

İşyeri sahibi dolandırıcıların planını bozdu

Adıyaman’da evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çetenin tuzağına düşürülen yaşlı adam işyeri sahibinin durumu fark etmesi üzerine dolandırılmaktan kurtarıldı.

İşyeri sahibi dolandırıcıların planını bozdu

11 Temmuz 2017 11:02


Edinilen bilgiye göre, Adıyaman’da 70 yaşındaki R.A adlı yaşlı vatandaş Kahta ilçesinde bulunan bir bayan ile evlenmek istedi. Kendisinden çok genç olan bayan ile evlilik için anlaşan ve alışverişe çıkan yaşlı adam evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çetenin eline düştü. Çete üyesi olan bir bayan ve diğerleri Adıyaman’da bir esnafın işyerine giderek, yaklaşık 15 bin TL’lik giyim alışverişi yaptı. Alışveriş yapılan işletme sahibi yaşlı adamın dolandırıldığını fark etti. Bunun üzerine durumdan çalışanlarını bilgilendiren işyeri sahibi, yapılan alışverişi çeşitli bahanelerle iptal ettirdi.


Daha sonra kuyumcuya altın almaya giden çete üyelerini takip ettiren işyeri sahibi yaşlı adamı uyararak polise başvurmasını istedi. Dolandırılmaktan son anda kurtulan yaşlı adam polise şahıslar hakkında şikayette bulundu.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




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