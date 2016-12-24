Diğer
Kategoriler
24 Aralık 2016 17:22

İşyerinden telefon hırsızlığı

İşyerinden telefon hırsızlığı

24 Aralık 2016 17:22

Adıyaman cep telefonu tamiri yapan bir işyerine giren hırsız işyeri bir adet cep telefonu çaldı.
Edinilen bilgiye göre, Yenipınar Mahallesi 303 nolu sokak içerisinde Bülent Küsülü’ye ait cep telefonu tamircisine giren hırsızlık şüphelisi işyerinde kimsenin olmadığını görünce masada bulunan bir adet telefonu alarak işyerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. İşyeri sahibinin yan komşusuna gittiği esnada işyerine giren hırsızın yakalanması için polis çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
11
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    7°C
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    7°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç