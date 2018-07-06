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06 Temmuz 2018 15:58

İtfaiye bu kez leylek için seferber oldu

Adıyaman’da yuvasından düşen yavru leylek itfaiye ekipleri tarafından alınarak yuvasına yerleştirildi.

İtfaiye bu kez leylek için seferber oldu

06 Temmuz 2018 15:58


Merkeze bağlı 100.Yıl köyünde bulunan bir elektrik direği tepesindeki leylek yuvasından düşen yavru leyleği fark eden köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen itfaiye ekipleri belirtilen adrese gelerek önce elektrik direğinde bulunan elektrik akımını kesti. Elektrik akımının kesilmesi sonrasında itfaiye ekipleri yavru leyleği eline alarak bir süre sevip daha sonra her hangi bir yerinde yara ya da beresinin olup olmadığına baktı. Köyde bulunan küçük çocuklarında sevdiği yavru leylek daha sonra itfaiye erleri tarafından yuvasına yerleştirdi.


Yavru leyleğin sağlık durumunun iyi olduğunu ve yuvasına yerleştirildiğini belirten itfaiye erlerinden Ferhat Yılanlı, "Merkeze bağlı 100.yıl Köyünden bize ihbar geldi. Yuvasından düşen leyleği bizde gelerek burada yuvasına yerleştirdik. Durumu iyi, gayet güzel hiçbir sıkıntısı yok. Her hangi bir kanaması ve sıkıntısı yok. Sağlam yani hiçbir sıkıntısı yok” dedi.


Köylülerden Sait Çelik ise konuşmasında, “Herhalde burada çocuklar görmüş ve onlarda itfaiyeye haber vermişler, itfaiye geldi ve yerine koydu herhangi bir sıkıntı yok” diye konuştu.




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