İtfaiye ekipleri okullara yangın ile ilgili panolar asıyor

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Adıyaman'da ki tüm okullara yangın söndürme talimatının bulunduğu panoları asıyor.

Adıyaman kent merkezinde bulunan ilk ve orta dereceli okulların tamamına itfaiye ekipleri tarafından yangına karşı uyarıcı panolar asılıyor. ‘Yangın söndürme talimatı' ve ‘Yangın söndürücü kullanma talimatı' ile ilgili bilgilerin yer aldığı panolar duvarlara asıldı.

İtfaiye Amiri Necmettin Çalım, okullara asılan panolarda öğrencilerin faydalanacağı bilgilerin yer aldığını belirterek, “İtfaiye olarak bir taraftan yangınlara müdahale ederken diğer yandan eğitici faaliyetlerimiz sürüyor. Yangınlara karşı mücadele ile ilgili bir çok eğitimler verdik. Bunun yanında okullarda öğrencilerin sürekli görecekleri yerlere yangına müdahale şekli ve yangın anında nelerin yapılması gerektiğini içeren panoları asıyoruz. Bu panoların öğrenciler açısından büyük fayda sağlayacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.