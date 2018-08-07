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07 Ağustos 2018 09:26

İtfaiye ekiplerinin yılan avı

Adıyaman’da itfaiye ekipleri korkuya neden olay yılanı yakalamak için seferber oldu.

İtfaiye ekiplerinin yılan avı

07 Ağustos 2018 09:26


Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde olduğu Adıyaman’da yaz mevsimiyle birlikte itfaiye ekipleri neredeyse her gün yılan ihbarına gidiyor. Son olarak Adıyaman merkez Yeni Mahalle 26233 nolu sokakta bulunan Şükrü Sarıyolcu’nun evinin bahçesinde yılan görüldü.


Duvarın dibine gizlenen yılanı bulmak için itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri duvar dibinde bulunan mermer parçalarını tek tek kaldırarak yılan avı başlattı.


Yaklaşık bir buçuk metre uzunluğundaki yılanı gören ekipler özel araçları ile yılanı yakaladı. Yılanı gizlendiği yerden çıkaran ekipler kafese koydu. Daha sonra yakalanan yılan doğaya bırakıldı.




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