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03 Mayıs 2018 09:40

İtfaiye eri arıları çıplak elle topladı

Adıyaman’da kovanından ayrılarak apartmanın bacasında oğul yapan arıları itfaiye eri çıplak elle toplayarak, kovana koydu.

İtfaiye eri arıları çıplak elle topladı

03 Mayıs 2018 09:40


Olay, Adıyaman merkez Bozbey Caddesi’nde meydana geldi. Bir binanın bacasını kovanından firar eden arılar istila etti. Bina sahibi Gaffari Karayıldız binanın bacasına arıların oğul yaptığını itfaiye ekiplerine bildirdi. Arıların bulunduğu çatıya çıkan itfaiye ekipleri bacaya oğul yapan arıları koymak için kovan getirdi. İtfaiye eri Ahmet İzci, arılara yaklaşarak bacanın içine elini soktu. Çıplak elle arıları avuçlayan Ahmet İzci, arıları kovana bıraktı. Zaman zaman arılar tarafından ısırılan Ahmet İzci, buna aldırış etmeden arıları bacadan topladı.


Gaffari Karayıldız ise itfaiye ekiplerine yaptıkları çalışmadan dolayı teşekkür etti.




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