İtfaiyenin fare yakalama operasyonu

Fare yakalama operasyonu komik anların yaşanmasına neden oldu.

Yeşilyurt Mahallesi 2142 Sokak içerisinde bulunan 2 katlı ikametin 1. katında kalan Abuzer Bilgin evinde büyük fare olduğunu korkudan evde kalamadıklarını belirterek, Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri mutfakta bulunan fareyi uzun bir süre aradı. Yapılan aramalar sonucunda fare fırın içerisinde çıktı. Ortaya çıkan fare itfaiye ekipleri tarafından ölü olarak yakalandı. Farenin ölmesine rağmen ölü fareden kaçan ev sahibin komik halleri görenleri adeta kahkahaya boğdu.

Fare yüzünden evi terk etme durumuna geldiklerini belirten Abuzer Bilgin, “Şu odadaydı arkadaşlar vurmaya çalıştık. Bir tane vurdum sıçradı beni kovaladı. Biz de korkumuzdan dışarıya kaçtık. Korkudan artık bir şey yapamıyoruz” diye konuştu.