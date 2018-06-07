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07 Haziran 2018 11:29

İyi Parti Adıyaman teşkilatında yaprak dökümü

İyi Parti Adıyaman İl Başkanlığı Disiplin Kurulu Yönetim Kurulu üyesi, AK Parti’ye destek için istifa etti.

İyi Parti Adıyaman teşkilatında yaprak dökümü

07 Haziran 2018 11:29


İyi Parti Adıyaman İl başkanlığı Disiplin Kurulu Yönetim Kurulu üyesi Muhsin Çelikten, partisinden istifa etti. İyi Parti kurulduğunda Disiplin Kurulu Yönetim Kurulu olan Muhsin Çelikten, Adıyaman ve ülke genelindeki siyasetinden dolayı partisinden noter kanalı ile istifa etti.


Büyük umutlarla üye olduğu İyi Parti’nin siyasetiyle hayallerinin suya düştüğünü belirten Muhsin Çelikten, noter kanalıyla istifa dilekçesini partiye göndererek basın açıklaması yaptı.


Ülkenin geleceği için AK Parti’ye destek vereceğini açıklayan Muhsin Çelikten, “Parti üyeliğim ve üstlendiğim tüm görevlerimden istifa ediyorum. Partinin ülke genelindeki ve Adıyaman’da ki duruşu beni hayal kırıklığına uğrattı. Partinin yapılanması ve siyaset anlayışı beni tatmin etmedi. Ülkemizin geleceği için bundan sonra AK Parti’ye destek vereceğim” diye konuştu.




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