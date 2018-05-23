İyi Parti Adıyaman’da milletvekili adaylarını tanıttı

24 Haziran’da yapılacak seçimde İyi Parti Adıyaman Milletvekili adayı olan Mahmut Bozkurt, Abdurrahman Erol Özbay, Zülfikar Işık, Fatime Zehra Akbaş, Cihan Güvenç Adıyaman Havalimanından parti yönetimi ve partililer tarafından karşılandı. Havalimanından konvoy eşliğinde önce Kahta ilçesine daha sonra ise Adıyaman kent merkezinde yapılan turlar sonrası aday tanıtım toplantısı parti binasında gerçekleşti. Burada konuşma yapan 1. sıra Milletvekili Adayı Mahmut Bozkurt 20. ve 21. Dönem milletvekili olarak Adıyaman’a hizmetler yaptığını belirterek, "Çocuklarımızın, torunlarımızın çiftçimizin, köylümüzün gençlerimizin ve tüm Türkiye’nin 80 milyon vatandaşımızın geleceğiyle çok yakından ilgileniyoruz. Onun için ben bu bir aylık süreyi seferberlik ayı olarak sizlere söylemek istiyorum. Bu söylerken bu seçim benim seçimim değil, bu ülkenin seçimi, Adıyaman’ın seçimi geleceğimizin seçimi, bu ülkenin geleceğinin seçimidir. Partimiz çok zor şartlarda kuruldu, 8 aydır her türlü zorluğa rağmen Allah bu günlere gelmemizi nasip etti. Sizlerle, il ve ilçe teşkilatlarıyla, milletvekili aday arkadaşlarımla birlikte inşallah gecemizi gündüzümüze katmak suretiyle makus talihi yenmek zorundayız” diye konuştu.

Daha sonra konuşan İyi Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan ise, aday tanıtım toplantısına katılan herkese teşekkür ettiğini belirterek bugünden itibaren çok çalışılması gerektiğini vurguladı.